Ai campionati nazionali di nuoto 2 giovanissimi atleti di Comiso

“Giorgia e Giovanni, sono due giovanissimi cittadini di Comiso molto in gamba e già dotati di grande autodisciplina – commenta il sindaco Maria Rita Schembari -, infatti riescono a gestire benissimo quelli che sono gli impegni scolastici e quelli sportivi. Eccellenti in tutto ciò che fanno, rappresenteranno Comiso e la Sicilia, ad Avezzano ai campionati nazionali di nuoto. Abbiamo dunque voluto dare personalmente, assieme all’assessore allo sport, Dante Di Trapani, un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo, anche a nome di tutta la città di Comiso che, ancora una volta, si mostra per le sue eccellenze”.

“A noi piace premiare non solo l’impegno che i ragazzi profondono nell’attività sportiva che svolgono, ma anche il sacrificio che comporta per le famiglie, l’immettere questi giovani atleti in un circuito che è molto più ampio di quello territoriale – aggiunge l’assessore Dante Di Trapani – . E’ anche giusto evidenziare i sacrifici e le rinunce di questi due giovanissimi atleti che, con l’aiuto delle famiglie, riescono a rendere compatibili con gli altri impegni, uno su tutti, quelli scolastici. Quindi, un in bocca al lupo, e un augurio di ogni successo. Infine, un plauso anche alla società sportiva WaterSun”.

Salva