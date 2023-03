Nuova nomina per 3 Vice Commissari della Polizia di Stato

Dal 27 marzo scorso la Questura di Ragusa potrà contare su tre nuovi Funzionari della Polizia di Stato. Si tratta di Salvatore GUGLIOTTA, Giuseppe GAROFALO e Duilio MODICA, provenienti dal ruolo dei Sostituti Commissari della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso interno per Vice Commissari indetto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

I neo Vice Commissari, già in servizio rispettivamente presso la Squadra Mobile, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, assumeranno nuovi incarichi quali Funzionari addetti presso le predette articolazioni.

Ieri mattina, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha voluto incontrare personalmente i nuovi Funzionari per dar loro il benvenuto tra i ranghi del ruolo direttivo della Polizia di Stato, alla presenza del Vicario, del Capo di Gabinetto, dei Primi Dirigenti della Questura e dei rispettivi Dirigenti.

Si tratta di personale di lungo percorso professionale della Questura di Ragusa, con una consolidata esperienza in materia di Polizia Giudiziaria e di Ordine pubblico.

Il Questore ha augurato ai nuovi Vice Commissari di perseverare nel loro cammino professionale, che negli anni ha dato lustro e prestigio all’Amministrazione, facendosi apprezzare dai colleghi e dai superiori per le loro doti umane e professionali.

Agli auguri del Questore si associano i colleghi e tutto il personale per l’ambizioso traguardo raggiunto, certi che sapranno fornire nella nuova veste istituzionale un qualificato contributo per garantire la continuità del servizio ai cittadini cui la Polizia di stato è chiamata quotidianamente.

Salva