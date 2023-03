Un’autovettura Alfa Giulia è andata parzialmente distrutta dalle fiamme la scorsa notte in Corso Garibaldi. Il veicolo era in sosta insieme a tanti altri ed è di proprietà di un giovane barista del centro storico. Danneggiato dalle fiamme anche un suv parcheggiato davanti all’Alfa. Non si sa ancora se l’incendio del mezzo sia dovuto al dolo o sia casuale. Sul posto i vigili del fuoco.

Salva