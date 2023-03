Furti a Zappulla. Modica, allarme dei residenti. Riceviamo

Buongiorno, RTMNEW,

ancora una volta siamo presi di mira dai ladri purtroppo anche in pieno giorno. Ai danni che si subiscono, alla refurtiva, si aggiunge la paura che si vive sopratutto nei bambini. Le forze dell’ordine fanno il possibile e l’impossibile, ma purtroppo il personale non è sufficiente per garantire un controllo più capillare. Anche i vigili urbani hanno un personale ridotto al lumicino. Chiedo e chiediamo tramite voi organi di stampa, che il nostro grido giunga alle istituzioni preposte.

Grazie un cittadino

