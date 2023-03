Arrestato mentre si trovava a Pozzallo, il vice sindaco di Pachino. In manette dopo avere appena intascato una mazzetta da un imprenditore ragusano, Aldo Russo (confermato appena 3 giorni fa) e il suo assistente. L’accusa ro concussione e, come si diceva, sarebbe avvenuta in danno di un imprenditore si era rivolto al Comune di Pachino per alcune pratiche. L’arresto, eseguito dalla Squadra Mobile di Ragusa, è stato possibile grazie la collaborazione della vittima.

