E’ tornato alla casa del Padre marchese Bentivegna dell’Ordine di San Lazzaro

Il Marchese di Ganzaria era stato ammesso nell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme ed investito con il grado di Cavaliere di Giustizia nel 2019, da S.E. Don Francisco de Paula de Borbón y Escasany, V Duca di Siviglia e Grande di Spagna, Gran Maestro Emerito dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, durante la solenne celebrazione per l’installazione del Gran Baliato di Sicilia, del quale era stato co-fondatore, ricoprendovi la carica di Maresciallo e Maestro delle cerimonie, prima che una lunga malattia, già da alcuni anni, lo costringesse a ritirarsi a vita privata.

E’ stato Presidente della Federazione Regionale Sicilia e Consigliere Nazionale della CONFEDILIZIA; Presidente della Federazione Provinciale di Catania U.N.C.I. Unione Nazionale Cooperative Italiane, oltre che Consigliere Nazionale; Vice Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di Catania.

Le origini della famiglia Bentivegna risalgono all’anno 969, quando Ottone 1° di Sassonia recatosi a Roma in occasione della Sua incoronazione ad Imperatore del Sacro Romano Impero era accompagnato dal Conte Arnolfo Suo famigliare e consigliere. In tale occasione Ottone 1° di Sassonia concesse al Conte Arnolfo sia il titolo di Conte Vicario Imperiale, che il Feudo che prenderà il nome di Terre Arnolfo.

I discendenti del Conte Arnolfo del ramo del figlio primogenito Rapizzone degli Arnolfi, che prenderanno il nome di Bentivegna, fu una potente Famiglia medievale, che dominò la zona di Massa Maitana ed Acquasparta.

Essi venivano indicati o come Bentivegna o come Nobili di Acquasparta, al punto che Dante cita il Cardinale Matteo Bentivegna d’Acquasparta come Matteo d’Acquasparta, l’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni di Rodi li elenca sia come d’Acquasparta che come Bentivegna.

Nel mondo ecclesiastico la sua famiglia ha espresso figure come Bentivegna d’Acquasparta. Cardinale e Confessore di Papa Nicolò III, Matteo Bentivegna d’Acquasparta, Cardinale, Teologo, Diplomatico, Angelario Bentivegna d’Acquasparta, Vescovo di Todi, fra Gentile Bentivegna d’Acquasparta, Vescovo di Nepi, Monsignor Rosario Bentivegna Cappellano Maggiore della Cappella Palatina di Palermo e Fra’ Luigi Bentivegna Generale dell’Ordine dei Servi di Maria.

Molti membri della sua famiglia, prima di lui, fecero parte degli Ordini Cavallereschi, tra cui Pietro Bentivegna, religioso dell’Ordine dei Templari, Henricus Bentivegna fu Cavaliere dell’Ordine Teutonico, Andrea e Pier Nicolò Bentivegna furono Cavalieri dell’Ordine di Malta.

