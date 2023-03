Condizionatore o climatizzatore: quali sono le differenze

Il benessere abitativo è legato a diversi fattori, tra cui la regolazione della temperatura e del tasso di umidità interni, mediante appositi sistemi di condizionamento o climatizzazione. A tal proposito, sussiste ancora una certa confusione, dal momento che “condizionatore” e “climatizzatore” vengono spesso – ma erroneamente – utilizzati come sinonimi benché, in realtà, indicano due sistemi piuttosto diversi, soprattutto per quanto concerne il funzionamento. Di conseguenza, non rappresentano due opzioni intercambiabili ma soluzioni che si adattano a necessità abitative ben precise. Ragion per cui, per scegliere il tipo di impianto da installare in casa, è bene conoscere quali sono le reali differenze tra un condizionatore ed un climatizzatore, così da individuare il sistema più adatto alle proprie esigenze.

Come funziona un condizionatore

Il condizionatore è un apparato la cui funzione primaria è la refrigerazione, ossia rendere più freschi gli ambienti interni. Un sistema di condizionamento si compone di due unità, una interna ed una esterna, che lavorano in sinergia per favorire lo scambio di calore tra l’ambiente domestico e quello esterno. Per fare ciò, viene impiegato un gas refrigerante, fatto passare in un circuito idraulico che corre tra le due unità dell’impianto.

Nella macchina esterna è presente un compressore rotativo, che spinge il gas verso uno scambiatore, grazie al quale il calore interno alla casa viene veicolato all’esterno. In tal modo, si verifica uno scambio di calore, in virtù di un semplice principio termodinamico: il gas refrigerante liquefatto viene immesso nel circuito tramite il compressore rotativo in modo tale che, espandendosi, diventi rapidamente molto freddo.

La maggior parte dei condizionatori è dotato anche di una funzione per la deumidificazione, dal momento che il fenomeno della condensazione (dovuto alla differenza di temperatura tra l’aria dell’ambiente interno e lo scambiatore) produce goccioline d’acqua; queste ultime vengono convogliate all’esterno e smaltite attraverso una specifica canalizzazione.

Climatizzatore: caratteristiche e funzionalità

A differenza del condizionatore, il climatizzatore è una macchina leggermente più complessa. Di base, un impianto di climatizzazione sfrutta lo stesso principio termodinamico, ossia implementare uno scambio di calore tra l’interno e l’esterno per mezzo di un fluido refrigerante. In aggiunta, rispetto ai condizionatori, sono dotati di una più ampia gamma di funzionalità, grazie alle quali sono in grado di contribuire al miglioramento della salubrità dell’aria. I climatizzatori, infatti, hanno un filtro per purificare l’aria e consentono di regolare temperatura e umidità all’interno dell’ambiente domestico in cui vengono installati. Gli apparati di più moderna generazione utilizzano, inoltre, la tecnologia ad inverter, ossia sono dotati di un sistema elettronico per controllare il funzionamento del compressore, garantendo nel complesso un’efficienza ed un comfort maggiori.

Come scegliere tra condizionatore e climatizzatore

In caso di ristrutturazione edilizia o rifacimento degli impianti domestici, è necessario scegliere se installare un impianto di condizionamento o di climatizzazione. I fattori che possono determinare, in un senso o nell’altro, la scelta sono diversi; va, ad esempio, valutato il budget di spesa, il numero degli ambienti in cui eventualmente collocare le unità interne e, non meno importanti, le esigenze specifiche degli inquilini.

Laddove le esigenze di benessere abitativo richiedano un maggiore controllo dei parametri termoigrometrici (tasso di umidità e temperatura), il climatizzatore resta la scelta migliore. Di contro, negli ambienti in cui sono già presenti deumidificatori o sistemi per il ricircolo dell’aria, un impianto più ‘semplice’ può essere un’opzione parimenti valida. In commercio vi sono numerosi macchinari ad elevate prestazioni come, ad esempio, i condizionatori Mitsubishi, che offrono ottimi riscontri. Per orientarsi tra i tanti modelli disponibili, è possibile sfogliare il catalogo di un e-commerce specializzato come Emmebistore.com, tenendo presente che la scelta deve basarsi anche su parametri tecnici, tra cui la metratura dell’ambiente di installazione dell’unità interna.

Salva