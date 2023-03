L’Avimecc Volley Modica torna a lavoro per la sfida con Tuscania

Archiviato l’importante successo conquistato con merito contro Sorrento, l’Avimecc Volley Modica da oggi si concentra sul match di domenica prossima sul campo del Tuscania che chiuderà la regolar season del campionato di serie A3 di pallavolo.

Una sfida delicata in cui i biancoazzurri modicani devono cercare di portare a casa punti per mettersi al riparo da situazioni spiacevoli visto la classifica molto corta nella zona medio bassa e tante squadre in lotta per evitare la zona play out.

Il successo contro Sorrento ha ridato fiducia a tutto l’ambiente e alzato il morale in vista della trasferta di Montefiascone, dove il sestetto della Contea se la vedrà con la quarta forza del campionato.

“Sapevamo che con Sorrento serviva un successo pieno e che sarebbe stata partita vera – spiega coach D’Amico – per diversi fattori, ma devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno saputo affrontarla come si doveva perchè importante per le posizioni in classifica che fino all’ultima giornata non sono decise. Ora – continua – sarà fondamentale la partita con Tuscania, come lo è stata quella con Sorrento. Sapevamo che dalla quarta giornata di ritorno per noi sarebbero state tutte finali e lo sarà ancora di più quella con Tuscania, perchè è l’ultima gara di regolar season. Quello di quest’anno è stato un campionato pesante che soprattutto nel girone di ritorno ci ha messo a dura prova e ai ferri corti, ma ne siamo usciti a testa alta con una bella prestazione con Sorrento, per cui – conclude D’Amico – non posso che dire bravi a tutti e pensare a concludere al meglio questa stagione”.

