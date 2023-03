Usa. Disastroso tornado causa 26 morti

(g.r.) E’ salito a 26 il numero delle vittime a causa del tornado che hanno colpito gli stati di Mississippi e Alabama. Le più danneggiate dalla furia del tornado le contee di Sharkey, Humphreys, Carroll e Monroe. Secondo l’odierno rapporto della Mississippi Emergency Management Agency, ci sono dozzine di feriti a causa dei “devastanti tornado mortali” che hanno attraversato gli stati. Ad aggravare la già critica situazione l’annuncio della National Weather Service che ha affermato che c’è un alto rischio di forti tempeste nelle aree della Louisiana orientale, a sud del Mississippi e dell’Alabama. Le previsioni indicano che la minaccia maggiore sarà con ogni probabilità la grandine, accompagnata da forti venti e tornado. Il governatore del Mississippi Tate Reeves ha visitato l’area colpita e ha dichiarato lo stato di emergenza. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato “pieno sostegno federale” alle comunità colpite dalle calamità naturali. Biden ha affermato in una dichiarazione che “le immagini dall’altro lato del Mississippi sono strazianti. Mentre stiamo ancora valutando l’intera entità dei danni, sappiamo che molti dei nostri concittadini non stanno solo piangendo familiari e amici, ma hanno anche perso le loro case e le attività commerciali”. Biden ha espresso le sue condoglianze per le vite perse e i danni nello stato ai legislatori del Mississippi, Roger Wicker, Cinty Hyde-Smith e Bennie Thompson con l’ impegno di fornire aiuti federali “il prima possibile” alle aree colpite e ad aiutare la ricostruzione. Ha anche aggiunto che il governo federale sarà presente “finché sarà necessario” attraverso la Federal Emergency Management Agency, che ha già inviato truppe e soccorsi nell’area. La città più colpita è stata Rolling Fork, nella contea di Sharkey, Mississippi. L’ex sindaco della città, Fred Miller, ha detto ai media locali che gran parte della città è stata distrutta, comprese tutte le attività commerciali in lungo un tratto di un’autostrada locale.

