Honduras: Taiwan fa parte della Cina

(g.r.) Il governo dell’Honduras ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Taiwan, sottolineando che tale territorio è una parte inalienabile della Repubblica popolare cinese. In un comunicato, il ministero degli Esteri ha riferito che la decisione è stata comunicata in giornata alle autorità taiwanesi dal Capo dello stato honduregno, Xiomara Castro. Il documento nel contempo oltre a riconoscere l’esistenza di una sola Cina, ha annunciato la chiusura dei rapporti diplomatici e ufficiali con Taiwan. Già il 15 marzo scorso, il presidente Xiomara Castro aveva incaricato il ministro degli Esteri Eduardo Enrique Reina di gestire l’apertura delle relazioni ufficiali con la Cina. La Castro ha sottolineato che la decisione di aprire rapporti con la nazione asiatica è un chiaro segno della sua intenzione di rispettare il Piano di governo. In accordo con questa proiezione, l’Esecutivo cercherà di “stabilire relazioni diplomatiche le più cordiali e amichevoli con la Repubblica popolare cinese e con le comunità dei Paesi asiatici e africani che vorranno interagire con l’Honduras” ha detto.

Salva