Resta in carcere Dumitru Dolhoniuc, 45 anni, ritenuto l’assassino del rumeno Vasili Romasc, 43 anni, ucciso lunedì scorso nelle campagne di Scoglitti. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di convalida dal Gip di Ragusa. È stata, intanto, eseguita L’autopsia sul corpo della vittima dal medico legale Giuseppe Algieri. L’omicidio fu commesso a seguito di un litigio per futili motivi in un’abitazione rurale nelle campagne di Scoglitti occupata da 5 rumeni.

