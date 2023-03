L’Onorevole Abbate a sostegno di Maria Rita Schembari a Comiso

“Maria Rita Schembari ha fatto molto bene in questi ultimi cinque anni, mostrando di avere tutte le caratteristiche e le capacità per continuare ad amministrare Comiso anche per il prossimo mandato”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate si pronuncia in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio nella Città di Comiso sostenendo il Sindaco uscente. A rinsaldare questa comunione di intenti, anche la presenza di alcuni componenti della Democrazia Cristiana in una lista civica a sostegno di MariaRita Schembari: “In virtù del rapporto di assoluta trasparenza e condivisione, come DC abbiamo scelto di mettere i nostri rappresentanti in una lista veramente civica, che punta a riportare al voto donne e uomini spesso sfiduciati dalla vecchia politica, ma che amano la loro città e comunità e vogliono impegnarsi attivamente. Una lista che conta 24 candidature a sostegno di Maria Rita Schembari. L’idea che il sindaco sia rappresentativo rispetto alla gente di un luogo, ci rimanda a immagini romantiche di un tempo in cui si conosceva esattamente la persona prima del politico per questo motivo abbiamo scelto di appoggiare Maria Rita, che è una conferma per tutta la Città. È nostro impegno contribuire alla crescita e al successo che Comiso avrà nei prossimi 5 anni”.

