Avimecc Volley Modica ancora viva. Batte Sorrento in quattro set

Avimecc Volley Modica 3

Shedirpharma Sorrento 1

Parziali: 25/21, 25/22, 22/25, 25/22

Avimecc Volley Modica: Raso 15, Capelli 21, Putini 1, Chillemi 11, Quagliozzi 10, Princi, Garofolo 9, Petrone, Nastasi (L1), n.e.:Turlà, Aiello (L2), Firringieli, Saragò. All. Giancarlo D’Amico.

Shedirpharma Sorrento: Aprea 2, Maretti, Piedepalumbo, Starace 16, Buzzi 2, Imperatore 1, Gargiulo, Grimaldi 1. Remo 4, Cuminetti 15, Starace (L1), n.e.: Pontecorvo (L2). All. Nicola Esposito.

Arbitri: Danilo De Sensi di Roma e Antonio Gaetano di Lamezia.

Modica – Missione compiuta per l’Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza” si aggiudica in quattro set lo scontro diretto con la Shedirpharma Sorrento e conquista tre punti di platino che valgono il sorpasso in classifica del sestetto sorrentino che ha lottato con caparbietà ma ala fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo 129′ di gioco effettivo.

Nel set d’apertura partono meglio gli ospiti che sfruttando la serie di battute di Remo piazzano un break di 1 – 4 che mette pressione ai biancoazzurri di casa, che questa volta non si disuniscono e continuano a restare in scia dei loro avversari che allungano poi fino al 7/11 che costringono coach D’Amico a chiamare il discrezionale per far riordinare le idee ai suoi. La pausa sortisce gli effetti sperati perchè i biancoazzurri sospinti dal loro pubblico iniziano una lenta e continua rimonta che si completa con il pareggio (15/15) grazie alla serie positiva in battuta di Raso. Poi un break di 4 – 1 dei padroni di casa da l’inerzia del parziale ai modicani con il tecnico degli ospiti che prova a interrompere la negatività della sua squadra chiamando il timeout. Modica al rientro in campo resta concentrato, contiene la reazione sorrentina e chiude il parziale con il punteggio di 25/21 con il muro vincente di Riccardo Capelli.

Al cambio di campo dopo il primo punto ospite, la serie di battute di Pedro Putini mette in difficoltà la ricezione ospite e tre punti consecutivi permettono ai padroni di casa di mettere il muso avanti nel punteggio (3/1). Sorrento ricuce lo strappo (5/5) e la gara diventa nuovamente equilibrata. Le due formazioni lottano punto a punto fino al 16/16, poi Modica mette nuovamente il muso avanti e coach Esposito chiama il primo discrezionale a sua disposizione. Al ritorno sul taraflex del “PalaRizza”, Modica un parziale di 5/3 (22/19) indirizza anche il secondo parziale, mentre coach Esposito prova a spezzare il ritmo con il secondo timeout a sua disposizione, ma senza risultati. Al rientr5oin campo, infatti, Modica tiene duro e guadagna il 2 – 0 con la conclusione vincente ancora di Riccardo Capelli.

Inizio terzo set nuovamente in equilibrio fino al 6/6. Poi i padroni di casa allungano di 3 (11/8), ma questa volta Sorrento reagisce e con un break di 1/5 si porta avanti di 1 (12/13) costringendo D’Amico a chiedere la sospensione. Al ritorno in campo Modica ristabilisce la parità (14/14), ma un nuovo break di 2/5 riporta avanti gli ospiti (16/19) con D’Amico che spende il suo secondo discrezionale. La partita diventa una partita a scacchi, quando Modica si riporta a – 1 (18/19) con Esposito che chiede timeout. Equilibrio fino al 21/21 e nuovo timeout sorrentino. Al ritorno in campo Sorrento allunga di 2 (22/24) e riapre il match con il punto del 22/25 messo a terra da Luca Cuminetti.

Nel quarto parziale Modica parte subito forte e quando prova a scavare il “solco” (4/2) Sorrento chiama subito timeout e al ritorno in campo ritrova la parità (4/4). Modica, tuttavia non demorde e con un break di 7/5 allunga nuovamente di 2 (11/9) con Esposito che si gioca il secondo discrezionale. Capelli, Garofolo e Quagliozzi a muro sono insuperabili e i biancoazzurri provano l’affondo decisivo (13/9). Sorrento ha un sussulto d’orgoglio e ricuce quasi totalmente lo strappo (14/13), ma appena Modica alza i ritmi i campani vanno in difficoltà (20/16). Modica allenta un po’ la presa e Sorrento si rifà sotto (23/21). D’Amico chiama timeout per dare le ultime indicazioni ai suoi ragazzi che hanno necessità di portare a casa i tre punti. Al ritorno in campo arriva immediatamente il punto del 24/21 che regala ai biancoazzurri tre match point. A chiudere i conti da buon capitano ci pensa Stefano Chillemi con una diagonale che certifica il successo pieno dopo un video – check e la festa al “PalaRizza” può avere inizio.

Il primo passo importante per i ragazzi del presidente Ezio Aprile è stato fatto ora c’è da completare l’opera nell’ultimo turno di regolar season sul campo di Tuscania

Salva