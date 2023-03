Modica. Flash mob del Misaac a sostegno del Ddl 236 /2022

Si è tenuto oggi a Modica, come in tutto il territorio nazionale, il Flash Mob organizzato dal MISAAC, a sostegno del DDL 236/2022, che prevede la internalizzazione della funzione dell’assistenza all’autonomia e comunicazione e stabilizzazione dei lavoratori precari, che esercitano con vari titoli e denominazioni, detta funzione.

Ancora una volta, nel giro di poco tempo, il MISAAC è sceso in piazza per raccontare all’opinione pubblica chi svolge questo servizio essenziale obbligatorio ed universalistico; l’importanza fondamentale della funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli alunni con disabilità, ai fini del loro diritto allo studio, all’istruzione e all’inclusione.Il Disegno di Legge 236/2022, se approvato porrebbe fine alla condizione di precariato e condurrebbe tale funzione e gli operatori all’interno del Ministero dell’ Istruzione e del Merito. Tutti gli operatori chiedono con forza di sostenere questa battaglia che ormai dura da troppo tempo, affinchè possa essere garantito un futuro migliore, più dignitoso, più giusto, più equo, ad alunni, famiglie, lavoratrici e lavoratori.

Salva