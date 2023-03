Medaglia d’oro per colomba pasquale con Cioccolato di Modica Igp

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP, si congratula con il Maestro Filippo Nici , pasticciere di Mirto in provincia di Messina , cui è stata attribuita la Medaglia d’Oro al campionato nazionale svoltosi a Carrara per la colomba pasquale più innovativa. Il concorso ha registrato la partecipazione di oltre cento concorrenti, valutati da una giuria internazionale.

La ricetta di Filippo Nici , che come è noto ricopre il ruolo di delegato messinese della Federazione Nazionale Pasticcieri, ha previsto l’impiego di ingredienti, in una colomba con 36 ore di lievitazione , di more, fragole, lamponi, mirtilli, rosmarino, ribes e cioccolato di Modica IGP .

Un equilibrio perfetto tra le diverse componenti aromatiche, e la persistente granulosità, caratteristica del cioccolato di Modica IGP, hanno fatto il resto.

Bravo Filippo Nici, per la medaglia d’oro e per l’inserimento nella nazionale italiana che parteciperà il prossimo ottobre ai Campionati Mondiali in programma a Host Fiera Milano di Rho.

Ancora una volta, afferma il Direttore del Consorzio CTCM Nino Scivoletto, il cioccolato di Modica IGP, protagonista quale ingrediente , in questo caso nei lievitati, grazie alla passione innovativa di pasticcieri come Filippo Nici, che per la medaglia d’oro conquistata, ha ricevuto le congratulazioni del Sindaco di Mirto Maurizio Zingales.

