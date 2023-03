Pista ciclabile Donnalucata-Playa Grande. Incontro a Palermo

Incontro a Palermo tra il presidente del comitato spontaneo, Renato Bonomo, che ha portato avanti il progetto per la realizzazione della pista ciclabile Donnalucata-Playa Grande e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Sicilia, Alessandro Aricò. “La pista ciclabile – afferma Bonomo – era stata inserita nell’elenco degli interventi condivisibili da parte del governo siciliano. Il progetto era stato promosso a suo tempo grazie all’impegno profuso dall’onorevole Orazio Ragusa per un importo complessivo di 750.000 euro. Dopo il sì che è arrivato da Palermo, dunque, auspichiamo che l’iter procedurale possa proseguire in maniera celere per come immaginato da tutti. Notizie confortanti anche per l’altro finanziamento riguardante la manutenzione del lungomare di Donnalucata. Dunque, il governo regionale considera condivisibili entrambi gli interventi. E ritengo che, per il nostro territorio, sia una occasione importante da non perdere”.

