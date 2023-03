La vittoriese Alboni Vicepresidente della Commissione dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Sicilia

Sono state elette la presidente e la vicepresidente della Commissione dirigenti cooperatrici di Confcooperative Sicilia, rispettivamente Tania Arena e Nuccia Alboni, quest’ultima espressione di Confcooperative Ragusa, ricoprendo la carica di consigliere provinciale. “Ringrazio – sottolinea Alboni – le cooperatrici e i cooperatori per l’incarico attribuitomi che sinceramente richiede grande responsabilità. Il nostro obiettivo sarà quello di formare nell’immediato il direttivo per iniziare un percorso in cui noi donne parleremo di innovazione, di tecnologie, di progetti a lungo termine. Vogliamo darci un’altra opportunità perché credo che ognuna di noi abbia competenza, cuore e coraggio per distinguersi in ogni ambito. Quello che vogliamo creare è inclusione e parità di genere. Lungi da noi, invece, il parlare di femminismo e quote rosa. Auguro a tutte coloro che sono coinvolte in questo percorso una visione lungimirante che ci porti a guardare sempre oltre il proprio naso”. A Nuccia Alboni arrivano gli auguri di buon lavoro da tutto il sistema di Confcooperative Ragusa rappresentato dal presidente territoriale Gianni Gulino. “E’ un incarico di rilievo – evidenzia quest’ultimo – che non fa altro che mettere in evidenza la professionalità e la capacità di interagire della nostra classe dirigente locale. Sono certo che Nuccia saprà dimostrare, anche in questo delicato ambito, le proprie capacità e che terrà alto il buon nome della cooperazione iblea capace di raggiungere questo così come altri traguardi”.

