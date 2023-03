Marco Giangrande a Modica presenta oggi al Plaza ‘Che male c’è’

Altro appuntamento con la presentazione dei libri a Modica, a cura di Mondadori BookStore, con il coordinamento di Piera Ficili. Alle 18.30 di oggi, sabato 25 marzo, nella libreria Mondadori del Plaza Shopping, Giada Giaquinta dialogherà con Marco Giangrande, raccontando ‘Che male c’è’, l’ultima fatica letteraria dello scrittore salentino. Giangrande, napoletano di formazione, è una delle figure migliori nel mondo della letteratura italiana per scandagliare chi siamo e chi siamo stati.

‘Che male c’è’, è una storia che si fissa negli anni ‘80, quelli delle spalline e delle Timberland, quelli delle 50 special. Vissuti a Napoli, dove tutti hanno un nomignolo, a Mergellina, in un ambiente medio-borghese. Zez, Pasqualino e gli altrui protagonisti, narrati tra la ‘sfiga’ cosmica e i giochi in strada, brufoli e pallone. E le ragazze che ci sarebbero e che non ci sono.

Edito da Longanesi, ‘Che male c’è’ è stato definito “polifonia del tempo perduto, che racconta un ragazzo cresciuto in una buona famiglia”. Una storia, ispirata ad un momento difficile di Giangrande. E sullo sfondo, Ciro Ferrara, Pino Daniele e Massimo Troisi. Tutto tra momenti rocamboleschi e problemi adolescenziali; il rapporto giusto e controverso al contempo con il padre. Zez è l’asse del racconto ma non il solo protagonista.

