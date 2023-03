Modica. Casa di riposo abusiva, continuava attività nonostante il veto

La proprietaria di una casa di riposo operante nel territorio di Modica, è stata deferita alla Procura della Repubblica di Ragusa poiché, nonostante l’ordinanza di chiusura emessa dal Commissario Straordinario del Comune, continuava ad esercitare l’attività.

Lo scorso 6 marzo la struttura per anziani, alla periferia della città, era stata soggetta ad ispezione igienico-sanitaria da parte dei carabinieri del NAS di Ragusa. Durante il controllo era emerso che la titolare, una donna di 79 anni, non era in grado di esibire le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

A seguito di ciò, su segnalazione del nucleo specializzato dei militari dell’Arma, il Commissario Straordinario del Comune, Domenica Ficano, aveva emesso il 9 marzo successivo, ordinanza di sgombero immediato della struttura ricettiva per anziani.

Nei giorni scorsi, il Nucleo di Giudiziaria della polizia locale ha eseguito un ulteriore sopralluogo, rilevando che gli obblighi imposti con l’atto commissariale erano stati disattesi. Per tale motivo la 79enne è stata deferita all’autorità giudiziaria

