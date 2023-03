Ancora riconoscimenti per le imprese del Consorzio Olio Dop Monti Iblei

Perugia e Verona. Ercole Olivario e Sol d’Oro. Le aziende del consorzio di tutela olio Dop monti Iblei fanno l’en plein con riconoscimenti e menzioni. Un risultato prestigioso in due delle manifestazioni più autorevoli in ambito nazionale e internazionale. Un successo che conferma lo straordinario livello raggiunto dai produttori siciliani. “I prestigiosi riconoscimenti – spiega il presidente del consorzio di tutela olio Dop monti Iblei, Giuseppe Arezzo – sono il frutto di un lungo e mirato percorso di affinamento della qualità legato a doppio filo all’incessante lavoro di ricerca e studio. Produttori che, con grande abilità, esaltano i prodotti della nostra terra, trasformandoli in eccellenze riconosciute e riconoscibili in tutto il mondo. Questa straordinaria ricchezza fa dell’olio Dop non solo un prodotto che si distingue per caratteristiche nutrizionali, ma anche un appassionato racconto di territori la cui storia si intreccia in maniera indissolubile alla pratica dell’olivicoltura. Una storia che diventa anche vita e passione di intere generazioni di produttori”.

Il consorzio di tutela sarà presente al Sol d’Oro, all’interno del padiglione della Regione Sicilia. Un fitto calendario di appuntamenti con convegni e degustazioni. Il 4 aprile sarà presentato il Menù ibleo insieme agli altri consorzi di tutela con la collaborazione del Libero consorzio comunale. La cerimonia ufficiale di premiazione del concorso Sol d’Oro 2023, con la consegna dei diplomi ai vincitori di Sol d’Oro, d’Argento e di Bronzo e delle Gran Menzioni riservate agli oli finalisti, si terrà domenica 2 aprile nell’ambito di Sol&Agrifood. Evento in cui tutti gli oli premiati saranno protagonisti di degustazioni guidate.

Queste, invece, le aziende del consorzio premiate al concorso Ercole Olivario. Nella categoria Dop Igp, Fruttato medio, prima classificata l’azienda Rollo con l’etichetta “Letizia”, al terzo posto, nella stessa categoria, l’azienda Agrobiologica Rosso, con l’etichetta “Villa Zottopera”. Altro riconoscimento, con un terzo posto, nella categoria Extravergine fruttato medio, l’azienda Giovanni Cutrera, con l’etichetta “Riserva”. Infine, premio “impresa donna”, con l’olio finalista che ha superato i 75 centesimi, all’azienda Frantoi Cutrera.

Per quanto riguarda, in più, il Sol d’Oro, nella categoria Extravergine-fruttato leggero Sol di bronzo a “Re Olio Dop monti Iblei Gulfi tonda iblea bio” Frantoio Sallemi Raffaele Sas di Comiso. Sei le gran menzioni ad aziende del consorzio di tutela con le “singole” etichette: gran menzione – categoria Extravergine Fruttato Medio “Fil d’oro” – Gatto frantoio di Biagio Gatto, Chiaramonte Gulfi, Categoria Monovarietale, Gran Menzione, “Cinque Colli Tonda Iblea” – Cinque Colli – Chiaramonte Gulfi, Categoria Dop Igp, 4 gran menzioni: “Letizia” – Azienda Giorgio Rollo, “Frantoio Galioto Dop Monti Iblei” – Frantoio Galioto, “Igp Sicilia” – Agrestis Soc. Coop. Agricola, “Primo Monti Iblei Dop” – Frantoi Cutrera srl.

