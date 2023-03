Tentativo di furto in residenza estiva a Lido Acate (Macconi)

Ancora una volta, questa mattina, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, a seguito di segnalazione dall’antifurto, sono intervenute in una residenza estiva a Lido Acate (Macconi) per un tentativo di furto.

Immediatamente intervenute, le Guardie Giurate, notavano nel retro dell’immobile un infisso d’alluminio manomesso e la relativa finestra aperta, ma nessuno nei dintorni, di conseguenza venivano avvisati il proprietario ed il Commissariato di P.S. di Vittoria.

Dal controllo interno effettuato insieme al proprietario, veniva accertato che gli ignoti malviventi non erano riusciti a rubare nulla.

