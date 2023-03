Pedalino. Si procede velocemente alla realizzazione del Cimitero

Pervenute 310 manifestazioni di interesse da parte delle ditte che si dovranno occupare dei lavori di realizzazione del Cimitero di Pedalino. A dichiararlo sono il vice sindaco, Roberto Cassibba, l’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe Alfano, e il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Pervenute 310 manifestazioni di interesse. Ne saranno sorteggiate 10, mediante piattaforma informatica, alle quali sarà inoltrata la lettera d’invito. La scadenza della presentazione delle offerte per la realizzazione della struttura cimiteriale è fissata per giorno 11 aprile 2023, alle ore 9.00 – dichiara il vice sindaco Roberto Cassibba, con delega ai lavori pubblici-. Il Cimitero della frazione comisana, atteso da più di un ventennio – spiega ancora Cassibba- avrà una capienza di 2000 posti, un’area riservata ai defunti di diversa confessione religiosa e, nella parte esterna, prevede un’area destinata alla sepoltura degli animali d’affezione. Una struttura insomma, rispondente alle più moderne normative previste e all’avanguardia in provincia di Ragusa”.

“Immediatamente dopo questa procedura – aggiunge Giuseppe Alfano – potremo già attivarci per le sottoscrizioni dei contratti di concessione dei lotti con i costi previsti nelle strutture pubbliche, realizzate con finanza pubblica e gestite dagli enti pubblici”.

“Si concretizza ciò che abbiamo sempre sostenuto, ed ancor prima di amministrare Comiso: il Cimitero si può realizzare con somme di finanza pubblica e non privata la quale, se vi si fosse fatto ricorso come previsto, avrebbe costituito un onere fin troppo esoso per le economie di tante famiglie. Basta ricordare il tariffario proposto nel progetto di finanza privata a totale carico dei cittadini, con servizi da pagare a parte. A fronte di un costo di 7 milioni di euro con progetto di finanza privata, il cimitero di Pedalino sarà realizzato con la somma di € 950,000.00 – spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. E voglio anche mettere in evidenza due punti per me importanti. Il primo, che dopo anni di chiacchiere e promesse, questa amministrazione è riuscita a mantenere l’impegno con i cittadini di Pedalino. Il secondo, che il terreno individuato in contrada Bosco Cicogne è inserito nel PRG del Comune di Comiso da tempo immemore, attraversando almeno tre amministrazioni. Non lo abbiamo individuato dall’oggi al domani e gli atti propedeutici susseguitisi in questo arco di tempo ne sono la prova. Infine – conclude il primo cittadino – mi corre l’obbligo di ringraziare gli uffici tecnici Comunali, in particolar modo l’ing. Nunzio Micieli, capo area del comune per i Lavori Pubblici, e l’arch. Francesco Tirone che, essendo un funzionario comunale, ha redatto il progetto in house senza alcun costo per la città e per l’Ente”.

