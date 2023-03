Modica tra i comuni beneficiari delle risorse dell’Avviso Cse 2022

Il Comune di Modica ha ottenuto altri finanziamenti, tra cui quelli concernenti la riqualificazione energetica di quattro edifici comunali a valere sull’avviso CSE 2022. La sinergia tra il Commissario Straordinario, Ficano, gli uffici del IV settore, del responsabile Scollo e la collaborazione del Project Manager del Comune Ing. Pier Francesco Scandura ha permesso di partecipare all’avviso riguardante la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione d’interventi di efficienza energetica e di ottenere i finanziamenti. L’importo è di oltre euro 800.000 che serviranno a installare impianti Fotovoltaici, a sostituire infissi ammalorati, a installare sistemi di relamping e a sostituire vecchie pompe di calore. Grazie a questi finanziamenti – ha dichiarato il Commissario Straordinario – chi usufruirà degli edifici comunali potrà avere un migliore comfort ambientale e il comune potrà ridurre oltre ai costi energetici l’emissione di gas climalteranti a essi imputabili. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 Agosto di quest’anno. Gli interventi sono in linea con gli obiettivi del PAESC (piano di azione per l’energia e il Clima) approvato dal consiglio comunale che vede l’impegno della popolazione modicana di una riduzione del 40% dei gas climalteranti entro il 2030.

