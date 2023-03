Modica, scontro auto-ambulanza: tre feriti

Stamattina in Via Modica Ispica si sono scontrati un’ambulanza del 118 e un’autovettura Citroen. I due mezzi viaggiavano in direzione Modica. L’ambulanza trasportava al Pronto Soccorso un uomo, prelevato a Pozzallo. L’utilitaria era condotta da una modicana. Oltre al trasportato, sono rimasti feriti una operatrice sanitaria ispicese che era a bordo del mezzo di soccorso e la conducente della Citroen. La polizia locale sta valutando la dinamica del sinistro. Sul posto agenti del Commisariato che hanno regolato il traffico e le ambulanze del 118 locali per soccorrere i feriti. Per rimuovere l’ambulanza incidentata è stato necessario il carro attrezzi

