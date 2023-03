Le Guzzi più “anziane” in Sicilia sono a Modica

Una coppia di arzille (quasi) centenarie. Come due sorelle che da una vita condividono gioie e dolori, sono arrivate alla soglia del loro primo secolo di vita più in forma che mai. E quando passano riescono ancora a far girare la testa a tanti. Protagoniste sono le due quasi gemelle Moto Guzzi Sport 14 e Moto Guzzi Sport 15. Classe 1929 una, 1931 l’altra sono gelosamente custodite nel garage di un collezionista modicano, Giorgino Lasagna. Sono con ogni probabilità le due esemplari di Guzzi più antiche ancora in circolazione in Sicilia. Senza dubbio quelle nelle migliori condizioni visto che sembrano uscite dal concessionario Guzzi. Costavano circa 6 mila lire quando sono uscite. Per capire quanto lusso rappresentassero, basti pensare che una Fiat Topolino A costava 5 mila lire. Un gioiello già da allora, oggi una perla rarissima da salvaguardare. Una più sportiva (la “14”), l’altra con sidecar per una maggiore comodità del passeggero (la “15”) e più adatta al turismo, entrambe accomunate dall’inconfondibile sound del battito pulsante, lento ma inarrestabile, una voce che parla al cuore e all’anima, del monocilindro orizzontale di Mandello del Lario. Il suo proprietario le guarda sempre con amore e gelosia e sta trasmettendo questa passione al figlio Francesco Giuseppe che è l’unico autorizzato a salirci. Di padre in figlio, in piena tradizione Carlo Guzzi.

Salva