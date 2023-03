Il M5S non parteciperà alla tornata elettorale 2023 di Acate 

M5S non parteciperà alla tornata elettorale 2023. Il candidato sindaco, Giovanni Caruso, si mostra sereno: “Da sempre avversari, ma devo riconoscere il loro entusiasmo e la loro competenza. Anche se siamo sempre stati politicamente avversari, non posso non riconoscere a questo gruppo il merito di aver portato nell’agone politico una ventata di freschezza fatta di entusiasmo e competenza”. Un’analisi, quella di Caruso sulla scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare alla tornata elettorale del 28-29 maggio, chiara e tranquilla ritenendo che la politica non si divide in buoni o cattivi. Per questo Caruso ne ha approfittato anche per augurare buona campagna elettorale agli altri candidati a sindaco.

“Se c’è una cosa, però, su cui non sono mai stato d’accordo, con il loro modo di fare politica, è la rigidità e la drasticità di certe posizioni. Il dividere la politica e i politici in buoni e cattivi.

La politica, così come la vita quotidiana, è fatta di tante scelte, a volte facili, a volte difficili, a volte contigue, a volte contraddittorie, ma quello che più conta è operare sempre e comunque in buona fede. Mai però permettere alla politica di metterci l’uno contro l’altro, significherebbe perdere in partenza, tutti.

Detto ciò, ne approfitto per augurare una buona campagna elettorale agli altri candidati a sindaco, che ad oggi dovrebbero essere due, e per ringraziare tutti quelli che in questi giorni mi stanno dimostrando la loro vicinanza. Non sarò giovanissimo, ma vi assicuro che mi emoziono ancora come un bambino davanti ai vostri messaggi d’affetto”.