Ragusa-Catania, finalmente aprono i cantieri

Tra pochi giorni apriranno i cantieri di tutti e quattro i lotti in cui è stata suddivisa la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania e su questi si lavorerà contemporaneamente, per un investimento complessivo di 1 miliardo e 434 milioni di euro per circa tre anni e quattro mesi di lavori. “Non mi stancherò mai di dire che questo risultato – commenta l’on. Nello Dipasquale – è il frutto di un impegno corale, del coinvolgimento trasversale di più forze politiche con il determinante apporto del Partito Democratico, del Comitato per la Ragusa-Catania, di tutta la comunità ragusana che ha incessantemente spinto per dotare la provincia di Ragusa e i territori immediatamente limitrofi di un collegamento moderno e sicuro con il capoluogo etneo. Negli ultimi trent’anni sono state innumerevoli le vittime della “ragusana”, spesso giovani. Una distanza in linea d’aria di circa 72 km che, su strada, diventano ore, tanto da rappresentare un vero ostacolo agli spostamenti con tutto ciò che ne consegue. Tra poco più di tre anni si potranno percorrere in meno di un’ora e la provincia di Ragusa avrà il più moderno collegamento autostradale di Sicilia. Qualcuno, chi per sfiducia, chi per disfattismo, continuerà a non crederci – conclude Dipasquale – e noi saremo sul posto a documentare l’apertura dei cantieri tra pochi giorni, ci saremo tra 1190 a chiusura dei lavori e festeggeremo ancora”.

