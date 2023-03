Grande successo per il concerto della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”

Grande successo di pubblico e presenze per il concerto della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” che si è svolto lo scorso venerdì a Modica. Una serata all’insegna della musica sulle note della sinfonia diretta dall’ospite d’onore, il Maestro Creux. Emozioni e tante sorprese sono state le protagoniste indiscusse dell’evento celebrato in occasione della Giornata dell’Unità d’Italia, dell’Inno e della Bandiera, nella suggestiva cornice del Teatro Garibaldi di Modica, gremito di gente.

Presenti al concerto i rappresentanti delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il Commissario Straordinario del Comune di Modica che ha consegnato personalmente la cittadinanza onoraria al Maestro Creux, sorprendendo lo stesso in quanto non era stato messo al corrente della sorpresa voluta dal Maestro Corrado Civello e dal presidente Gianluca Cataldi, nonché da tutto il direttivo della banda musicale. Poco dopo dall’ingresso principale due giovani musicisti hanno sfilato presentando al pubblico la nuova divisa della Banda Musicale Città di Modica “Belliardo-Risadelli” in vista della partecipazione al Columbus Day 2023, frutto di tanta ricerca per cercare di somigliare quanto più possibile a quella descritta nei documenti trovati all’archivio di stato.

Il Maestro Creux per l’occaisone ha omaggiato Modica con una marcia dedicata alla città, intitolata “Modica in Marcia” che unisce in un’unica composizione l’inno dei due patroni San Giorgio e San Pietro.

L’evento, presentato dal giornalista Enzo Scarso, si è concluso con la consegna di una targa al Maestro Corrado Civello, per ringraziarlo della presenza e della dedizione che ogni giorno dedica al progetto, ed infine si è ringraziato il pubblico presente, che ha intonato l’inno d’Italia a gran voce.

Salva