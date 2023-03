Corea del Nord. Continuano i lanci missilistici Mar del Giappone

Mentre cresce la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti, i capi congiunti dell’esercito sudcoreano hanno dichiarato oggi che un missile balistico a corto raggio è stato lanciato dal territorio nordcoreano nel Mar del Giappone. Il Ministero della Difesa ha riferito che il lancio è stato effettuato dalla zona di Tongchang-ri, sulla costa occidentale della Corea del Nord, sito di lancio fondamentale per i razzi a lungo raggio del Paese asiatico. “Pur rafforzando il controllo e la sorveglianza contro possibili nuovi lanci, il nostro esercito mantiene un atteggiamento di piena operatività e prontezza d’azione in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”, ha sottolineato il portavoce dell’esercito sudcoreano. In un canale televisivo il vice ministro della Difesa giapponese Toshiro Ino ha sottolineato che il missile ha volato per circa 800 chilometri, a un’altitudine massima di circa 50 chilometri ed è caduto fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. Il funzionario ha rivelato che il missile potrebbe aver seguito una traiettoria irregolare. Il lancio arriva pochi giorni dopo che i leader della Corea del Sud e del Giappone hanno concordato in un vertice di aumentare la cooperazione in materia di sicurezza di fronte alle minacce legate ai lanci missilistici nucleari nella regione. Secondo gli analisti, questo lancio risponde anche alla volontà della Corea del Nord di contrastare le esercitazioni militari effettuate da Seoul e Washington in prossimità del suo confine strategico. Questa settimana l’esercito nordcoreano ha lanciato tre missili balistici Hwasong-17 nel Mar del Giappone.

