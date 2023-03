Ecuador: sisma magnitudo 6.5, bilancio provvisorio 14 morti

E’ salito a 14 il bilancio provvisorio dei morti dopo il terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito le aree nel sud del paese sudamericano. Il primo bilancio fornito dalle autorità dell’Ecuador, indica 12 morti segnalati a El Oro e due ad Azuay. Almeno 90 case sono state danneggiate seriamente mentre 44 sono letteralmente crollate su se stesse. Anche 50 scuole e 31 centri sanitari sono stati danneggiati dal terremoto nel sud del Paese. Un primo bilancio destinato ad aggravarsi con il passare delle ore ha detto il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, impegnato ad affrontare la situazione creata dal violento sisma. Il numero delle vittime era stato precedentemente confermato in via preliminare del Segretariato nazionale per la gestione dei rischi (SNGR). Ha spiegato che tra province sopracitate quella di El Oro è stata quella più colpita. Ha annunciato che si recherà in questa provincia accompagnato dal ministro del governo, Henry Cucalón, e dal segretario alla gestione del rischio, Cristian Torres. Oltre a El Oro, si registrano ingenti danni ad Azuay, Guayas e Chimborazo. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Loja, Manabí e Zamora Chinchipe. Il presidente ha convocato una riunione straordinaria del Comitato per le operazioni di emergenza (COE), che si è tenuta nella città di Guayaquil, provincia di Guayas. Inoltre, ha chiesto al SNGR di valutare la situazione nel cantone di Balao, considerato l’epicentro del movimento tellurico, e ha invitato la popolazione ad informarsi attraverso i canali ufficiali. Secondo l’Istituto di Geofisica, il sisma è avvenuto alle 12 ora locale, a una profondità di 44 chilometri con epicentro a 29,12 chilometri da Balao (Guayas) città di 30.000 abitanti. Si susseguono le scosse di assestamento l’ultima delle quali è stata di magnitudo 4.8, registrata a una profondità di 24 chilometri.

