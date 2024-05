Giornata Internazionale della Fibromialgia. Modica non aderisce

Anche quest’anno, la Sezione di Ragusa dell’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), in occasione della Giornata Internazionale della Fibromialgia, ha coinvolto le Amministrazioni Comunali chiedendo, alle stesse, di illuminare le facciate dei Palazzi Comunali o luoghi particolarmente significativi e frequentati, di colore viola.

“La risposta del Comune di Modica ci ha lasciati basiti – denuncia la Referente Aisf Sezione di Ragusa, Enrichetta Guerrieri (foto) – : la facciata del Comune non è stata colorata di viola, anche se ci era stato assicurato sarebbe stato fatto attraverso una delibera del governo della città. Altri Comuni, per fortuna, hanno recepito la richiesta: Ragusa, Vittoria e Scicli. A nulla varranno le scuse di questa Amministrazione, se mai ci saranno. Rimane forte e chiaro il suo messaggio ai cittadini malati modicani: “….continuate a rimanere invisibili”, laddove anche il Papa ci ha ricordati durante l’Angelus, tantissime città italiane hanno illuminato i loro monumenti, e lo stesso “Pirellone” a Milano ha colorato di viola la Sua sommità. Dunque,rimaniamo “invisibili” a Modica. Noi, auguriamo loro lunga vita lontani da questa patologia, caratterizzata da un dolore cronico che, purtroppo sta facendo registrare sempre più donne malate in giovane età, e in quanto fortemente invalidante, capace di cambiare il corso della vita di chi ne soffre”.

