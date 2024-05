È morto un uomo di 77 anni, travolto dalla sua auto. La tragedia è avvenuta ad Alcamo (Trapani). L’anziano pensionato, mentre era a bordo della sua autovettura nel percorrere una strada interpoderale, è finito in una scarpata. Ha provato, una volta sceso dall’auto, a rimetterla sulla carreggiata, ma è stato travolto dalla stessa. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla fa fare.

Salva