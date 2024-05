Il Presidente della Regione Schifani coinvolto in un incidente stradale nell’Agrigentino

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nell’Agrigentino. Mentre era a bordo dell’auto blindata, forse per una disattenzione, è stato tamponato da un’auto della scorta mentre si stava recando ad un appuntamento elettorale. È stato subito trasportato al pronto soccorso di Agrigento, per gli accertamenti necessari che comunque non hanno dato indicazioni preoccupanti, solo tanta paura. Infatti, poco dopo è stato dimesso. Così, il Governatore ha potuto normalmente riprendere i suoi impegni istituzionali.

