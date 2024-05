“La pace durerà cent’anni ma dobbiamo essere pronti a entrare in guerra domani” J. B. Tito…l’opinione di Rita Faletti

Il problema principale dell’Occidente, sempre che un Occidente come ci piaceva e come lo conoscevamo ancora esista, è riconoscere da che parte arriva il pericolo e decidere come neutralizzarlo, tenendo presente che il fronte delle autocrazie ha il grande vantaggio di non dover rendere conto a nessuno delle sue azioni, dal momento che quei regimi non hanno bisogno del consenso popolare. Nei sistemi democratici, al contrario, i governi devono rispondere ai cittadini e assecondare la volontà delle loro constituency. Per fare un esempio, in Europa le decisioni richiedono tempi lunghi dovendo mettere d’accordo le principali forze politiche di ogni singolo Stato e successivamente essere approvate e condivise a livello di Unione. A monte di tutto ciò, c’è però un ulteriore problema che si è incistato nella coscienza comune europea dopo la fine della Seconda guerra mondiale, è la convinzione che la pace fosse un bene acquisito per sempre e che la rete commerciale globale avrebbe avvicinato le autocrazie alle democrazie. Si è verificato il contrario: le abbiamo arricchite e abbiamo aperto falle nei nostri sistemi di sicurezza, permesso che la propaganda russa iraniana e cinese sulla debolezza delle democrazie e degli Stati Uniti si diffondesse e calamitasse altri autocrati che si definiscono comunisti, nazionalisti e teocrati, come i leader di Corea del nord, Venezuela, Nicaragua e persino Ungheria e Turchia, membri della Nato. I regimi collaborano tra loro anche se appartengono ad aree geografiche diverse e hanno radici storiche diverse. Il loro legame è svincolato da ideali, ma strettamente dipendente da accordi pensati per il potere e l’arricchimento personale dei capi e delle loro famiglie. Credere che le leadership dittatoriali abbiano come obiettivo il bene e la prosperità dei loro Paesi, significa non aver capito nulla o averle idealizzate semplicemente per insoddisfazione o addirittura odio nei confronti delle democrazie. Un tempo, i leader dell’Urss si preoccupavano di come fossero percepiti nel mondo, respingevano le critiche e promuovevano la superiorità del loro sistema politico. Oggi, i membri più brutali dell’associazione tra paesi canaglia, che molto assomiglia a un sistema mafioso, se ne fregano di come gli “infedeli” occidentali li valutino – Khamenei si vanta di far impiccare donne che non indossano il velo e omosessuali – e del valore attribuito dalle democrazie ai diritti umani. Dei quali, Russia e Cina si fanno gioco, convincendo molti nel mondo che il concetto dei diritti non li riguardi affatto e pertanto si sentono esonerati dall’applicarli, come dimostrato dai fatti. Sarebbe comunque sbagliato ritenere un’autocrazia la personificazione del suo leader. Le autocrazie sono entità complesse, gestite da reti sofisticate, composte da strutture cleptocratiche, servizi di sicurezza (miliari, polizia, gruppi paramilitari) e propagandisti di professione, le fabbriche di troll, che condividono risorse e temi che puntano a distorcere la realtà per dividere l’Europa e l’Europa dall’America, con l’obiettivo di indebolire l’Occidente. In una dittatura la corruzione è massima: le aziende corrotte e controllate dallo Stato fanno affari con le loro gemelle in un’altra dittatura, così come la polizia di un paese può armare attrezzare e addestrare la polizia di un altro. Non servono regole scritte, perché sono le necessità a stabilirle di volta in volta in base ai fini e ad assegnare le parti in un gioco di squadra. Nella guerra all’Occidente, Mosca si è presa quella più consona alla natura di Putin: terrorizzare. Il Ft ha scritto di minacce di atti di sabotaggio e attentati dinamitardi per danneggiare infrastrutture in tutto il continente, senza preoccupazioni per eventuali vittime civili. Xi Jinping ha scelto per il proprio Paese il ruolo della neutralità (apparente), che oggi, all’incontro trilaterale con Macron e von der Leyen a Parigi, rappresenta nella veste di paciere equanime (dalla parte della Russia). L’accoglienza riservatagli non sarà la stessa del 2019. Sul tavolo ci sono le relazioni economiche tra Ue e Cina da rivedere nella direzione di una maggiore reciprocità, ci sono le interferenze cinesi in Francia, c’è la propaganda anti-Nato e c’è la questione Ucraina. Dietro le quinte, Xi lavora attivamente a fianco di Putin, fornendogli componenti per la fabbricazione di armi, come risulta al dipartimento del Tesoro americano che pubblicando un pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, rende noto che la macchina da guerra di Putin è anche alimentata da diverse aziende cinesi. E l’Occidente come reagisce? David Cameron ha detto che la Gran Bretagna ha il diritto di bombardare obiettivi russi se sarà necessario, Macron ha già 100 militari della Legione Straniera francese in territorio ucraino e se Zelensky lo chiederà è pronto a mandarne altri. La presidente del Consiglio italiano sta per presentare un nuovo decreto legge che conterrà l’invio di una ulteriore batteria di difesa Samp/T. La notizia infuocherà il dibattito politico nell’area mestieranti della pace. Salvini, il Pd di Schlein, la Tarquinio associati, all’inseguimento di Conte e dei Cinque stelle, tutti a favore di un negoziato illusorio costruito sul principio che gli ucraini sono sacrificabili. Vendere l’Ucraina per una vana speranza di pace è un’indecenza. “Avete scelto il disonore e adesso avrete la guerra” direbbe Churchill.

