Iran. Precipita l’elicottero che trasportava il presidente Raisi

foto: EFE

L’elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi stamane verso le 13,30 ha effettuato un atterraggio di fortuna a Jolfa, nella provincia nord-occidentale dell’Azerbaigian orientale. L’elicottero trasportava il presidente iraniano Raisi, il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, il governatore dell’Azerbaigian orientale, Malek Rahmati, e altri funzionari quando ha incontrato difficoltà metereologiche e costretto a un “atterraggio forzato”. I funzionari hanno riferito che le cattive condizioni meteorologiche hanno reso difficile per le squadre di soccorso della Mezzaluna Rossa iraniana raggiungere l’area in cui si è verificato l’incidente. Anche unità di droni stanno assistendo nelle operazioni di emergenza. Il presidente Ebrahim Raisi era volato in Azerbaigian all’inizio della giornata per inaugurare una diga sul fiume Aras con il presidente azero Ilham Aliyev. Le forze di soccorso della Mezzaluna Rossa e le forze ausiliarie militari e di polizia hanno lanciato una massiccia operazione di soccorso per individuare l’elicottero del presidente. Sull’elicottero che trasportava il presidente erano presenti anche il governatore dell’Azerbaigian orientale, l’ayatollah Al-Hashem e Amir Abdullahian. Il portavoce dei servizi di emergenza iraniani ha detto che otto ambulanze sono state inviate nella regione perché la fitta nebbia sta rendendo impossibili i soccorsi aerei. Il portavoce Babak Yektaparast ha detto all’agenzia di stampa IRNA che le squadre mediche di soccorso, tra cui tecnici e medici, sono state inviate sulla scena subito dopo che l’incidente è stato segnalato. Ha aggiunto che anche un elicottero inviato per portare soccorso non è potuto atterrare per le avverse condizioni meteo. Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Baqeri, ha ordinato la mobilitazione di tutte le risorse del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) e del Comando di polizia per assistere nelle operazioni di ricerca e salvataggio del veivolo precipitato.

Salva