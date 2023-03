Amministrative di maggio: nasce la lista “Modica al Centro”

Per le Amministrative di maggio nasce una nuova lista. Si chiamerà “Modica al Centro”. E’ un a lista civica che si è già schierata. “Modica al Centro ha l’ambizione di essere una lista capace di unire esperienze politiche e società civile per dare alla città un’amministrazione competente e di alto profilo” – spiega l’avvocato Fabio Borrometi che lancia nell’agone politico delle prossime elezioni amministrative a Modica la lista civica di estrazione moderata e a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Monisteri.

“Per noi il Centro – continua il promotore della lista – è il luogo politico dei valori e la città di Modica è il valore più grande per tutti coloro che si impegneranno in prima persona nella nostra lista che sarà in campo come parte integrante della coalizione civica che sosterrà la corsa di Maria Monisteri”.

