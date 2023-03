Codici sconto Bonprix per uno shopping ancora più economico

Bonprix si è presentata sul mercato come azienda attiva nella vendita per corrispondenza scegliendo, successivamente, di aprire un negozio online per ampliare il proprio bacino di utenti. Oggi è possibile acquistare con pochi click capi d’abbigliamento, calzature e accessori per tutta la famiglia.

Nell’e-shop è presente anche una sezione riservata agli articoli per completare al meglio la casa o il giardino. L’ampiezza del catalogo, e gli ottimi prezzi praticati, hanno permesso a Bonprix di divenire una delle realtà online più celebri del Vecchio Continente.

Magliette, pantaloni, cardigan, gonne, reggiseni, boxer, ma anche biancheria per la casa, coperte, tende e tappeti, fino a mobili e decorazioni per il giardino e altri arredi per gli spazi aperti: tutto questo è disponibile comodamente sul sito ufficiale Bonprix. E le molteplici offerte che trovano spazio sull’e-shop con frequenza, tra saldi e codici sconto, non fanno che rendere ancora più conveniente gli acquisti effettuati.

Codice sconto Bonprix di 5€: come ottenerlo

La newsletter, per le aziende che vendono i propri prodotti online, rappresenta uno strumento capace di garantire diversi vantaggi agli habitué degli acquisti in Rete. Grazie alla newsletter Bonprix, si conosceranno in anteprima le offerte speciali riservate a chi compra dall’e-shop, visualizzando anticipatamente le novità della stagione successiva nell’ambito dell’abbigliamento e, soprattutto, utilizzando eventuali sconti prima della loro pubblicazione sul catalogo.

Altro vantaggio riconosciuto a chi decide di iscriversi al servizio (operazione completamente gratuita), è la possibilità di usufruire di un codice sconto Bonprix di 5€, utilizzabile sul primo ordine successivo all’iscrizione stessa.

Per attivarlo, un utente dovrà semplicemente iscriversi alla newsletter di Bonprix con il proprio indirizzo email. Nella casella di posta elettronica riceverà la conferma di registrazione e il suo codice sconto personale di benvenuto.

A questo punto potrà dedicarsi allo shopping e, una volta selezionati gli articoli e raggiunta la pagina riepilogativa del carrello, sarà tenuto a individuare la sezione “Codice promozionale“, quindi a incollare al suo interno il codice e premere su “Applica”. Il totale dell’ordine diminuirà di 5 euro come da attese.

Codice promozionale Bonprix per la spedizione gratuita

Un altro codice sconto che Bonprix ha voluto proporre alle persone alla ricerca di abbigliamento e articoli per la casa e il giardino risponde al nome di “91260”. Utilizzandolo, un nuovo utente avrà diritto a ottenere la spedizione gratuita sul primo ordine inoltrato sul sito ufficiale. Si tratta, pertanto, di una sorta di offerta “di benvenuto” per chi non ha mai acquistato in precedenza sull’e-commerce; come tale, non è disponibile per gli utenti che già in precedenza hanno approfittato del catalogo Bonprix.

Questi ultimi avranno comunque la possibilità di usufruire della spedizione gratis inserendo un ordine il cui ammontare superi l’importo di 65 euro. Indipendentemente dal fatto che la consegna avvenga gratuitamente o meno, chi lo desidera ha l’opportunità di tracciare l’ordine servendosi del comodo servizio proposto da Bonprix.

Risparmiare su Bonprix? Facile con i Saldi e l’Outlet!

Il termine “Saldi” richiama immediatamente la parola “risparmio”. Un connubio che si rivela vincente anche nel caso di Bonprix. Chi ama dedicarsi allo shopping online, per necessità o per semplice piacere, ha l’opportunità di approfittare di un ribasso non indifferente dei prezzi di listino sui capi d’abbigliamento e su articoli appartenenti a qualsiasi altra categoria merceologica presente nell’e-shop Bonprix. In particolare, i Saldi consentono di godere di ribassi la cui percentuale è in grado di raggiungere anche il 60%.

Altrettanto utili, per chiunque sia alla ricerca del massimo risparmio, è la sezione “Outlet” di Bonprix. A differenza dei Saldi, tale sezione è disponibile in qualunque momento dell’anno, e non attiva unicamente in determinati periodi. Al suo interno appaiono prodotti di tutte le tipologie soggette a sconti davvero interessanti. La comoda suddivisione in sottocategorie rende ancora più semplice la selezione degli articoli da acquistare.

