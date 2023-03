Ragusa. Allestito altare di S.Giuseppe

Anche la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha allestito un altare in onore del Patriarca San Giuseppe in concomitanza con i festeggiamenti che stanno interessando buona parte dei Comuni della provincia Iblea. Da ieri sera e sino a domani, lunedì 20, giornata in cui si celebra la solennità liturgica del patriarca, sarà possibile per i fedeli ammirare le fattezze della tavolata e dare un contributo per acquistare i prodotti esposti. Il parroco, il sacerdote Marco Diara, fa presente che tutto il ricavato sarà devoluto per le famiglie più bisognose residenti sul territorio parrocchiale.

