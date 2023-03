Disservizi idrici sono previsti nei giorni 20 e 21 marzo a Modica Alta, in alcune zone di Modica Centro e nel quartiere Dente.

Alla base del disservizio, un guasto alla condotta idrica della sorgente Cafeo. La situazione dovrebbe normalizzarsi non appena completati i lavori e comunque non più tardi di martedì.

