Calcio, Promozione. Vince il Frigintini sul Vittoria

FRIGINTINI – VITTORIA 2 -0

Frigintini: Caruso, Monopoli, Fusca, Buscema, Di Martino, Pianese, Sangiorgio, Noukri, Caccamo (66’ Calabrese), Sella (78’ Ruscica), Giurdanella. All. Samuele Buoncompagni

FC Vittoria: Mangione, Veca (88’ Brullo), Pollara (62’ Ochi), Barbaro, Sferrazza, Iapichino, D’Agosta, Marino, Conteh (88’ Assenza), Bojang, Charty (58’ Leone). All. Alessio Marco Catania

Arbitro: Giuseppe Russo della Sezione Aia di Acireale. Gli Assistenti: Gabrielbattista Castelletti (Caltanissetta), Rosario Blanco (Acireale)

MODICA. Terzo successo consecutivo del Frigintini calcio Città di Modica nel campionato regionale di Promozione. Tre punti che portano la firma di Kevin Sangiorgio che con la sua doppietta ha permesso di battere il favorito FC Vittoria. Il richiamo al bomber della passata stagione nella presentazione della gara con i biancorossi vittoriesi ha portato bene all’attaccante rossoblù che è andato in gol al 3’ di gioco con un colpo di testa su cross di Carlo Sella e raddoppiato al 85’ vanificando il pareggio che gli ospiti avevano ottenuto con Bojang al 33’ del primo tempo. Con questo successo i rossoblù del presidente Salvatore Colombo si mettono matematicamente al sicuro da spiacevoli sorprese legate alla retrocessione; che nel caso fossero stati coinvolti sarebbe stato un affronto per il potenziale tecnico della squadra affidata all’allenatore Buoncompagni. Il Vittoria sconfitto e probabilmente dovrà abbandonare la speranza di ottenere il terzo posto. Il Frigintini, invece, sale al sesto posto con la possibilità di migliorarlo nelle ultime due gare che rimangono da qui alla fine del campionato con la gara di Augusta contro il Megara e poi la chiusura al Vincenzo Barone per ospitare all’ultima giornata lo Scicli. La gara con il Vittoria ha detto che i rossoblù acquisti la giusta mentalità per il modo di comportarsi sul terreno di gioco e non soffrono né il blasone dell’avversario e né tantomeno la posizione in classifica. Pronti via e al primo affondo il Frigintini passa in vantaggio. Sella dalla sinistra calcia una punizione con cross al centro dell’area di rigore avversaria, fra quattro difensori sbuca Sangiorgio che di testa mette il pallone in rete. La reazione ospite non c’è e al 20’ Caccamo per poco non raddoppiava. Un 1’ dopo Sella su punizione tenta di sorprendere sul primo palo il portiere, che smanaccia il pallone -che forse aveva già varcato la linea di porta e quindi gol- fa creare una mischia dalla quale i vittoriesi si salvano. Al 25’ gol annullato a Caccamo per un sospetto fuori gioco. Poi al 33’ nell’unica occasione di difesa scoperta del Frigintini Bojang è bravo a partire in contropiede e siglare il gol del pareggio. Al 36’ Vittoria pericoloso e palo esterno alla destra di Caruso, mentre ancora Bojang al 41’ calcia alto dal limite dell’area di rigore del Frigintini. Nel secondo tempo la gara scade di tono e al 14’ Giurdanella in tandem con Caccamo portano lo scompiglio nella difesa ospite. Al 24’ parata di Caruso che dovrà intervenire spesso con i pugni per allontanare le minacce portate confusamente dagli attaccanti biancorossi. Al 34’ D’Agosta per poco non riusciva a realizzare il gol del vantaggio per gli ospiti mentre al 40’ Ruscica intercetta un pallone a centrocampo e lancia velocemente Sangiorgio che lascia sul posto Sferrazza e sull’uscita del portiere lo supera con un tiro rasoterra con il pallone che va’ ad oltrepassare la linea di porta per il gol del 2-1. I 5’ di recupero trascorrono senza pericoli per il portiere locale che può fare salti di gioia al triplice fischio finale del direttore di gara.

Salva