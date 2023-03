Calcio, serie D. Pari bianco del Ragusa ad Aversa

Real Aversa-Ragusa 0-0:

Real Aversa: A. Russo; Formicola, D. Russo, Boemio, Nespoli; Ruggiero, Del Prete, Schiavi; Cavallo, Gassama, Romano. .All. Campana.

Ragusa: Pitarresi; Falla, Pertosa, G. Strumbo, Cacciola; Meola, Valenca, Cess; Manfrè, Vitelli; Varela. All. Settineri.

Arbitro: Dasso di Genova

Pari senza reti tra Real Aversa e il Ragusa su un campo di gioco difficile anche per le sue condizioni. L’undici di Settinieri (foto) è al suo sesto risultato utile consecutivo ed il punto diventa importante perché conquistato in casa di una diretta concorrente per la salvezza anche se il bicchiere è mezzo vuoto dato che gli azzurri sono stati agganciati in classifica dall’Acireale.

I risultati della 12^ giornata di ritorno

Castrovillari-Paternò: 2-2

Cittanova-Mariglianese: 0-2

Santa M. Cilento-Trapani: 0-0

Aversa-Ragusa: 0-0

Canicattì-Catania: 1-4

Acireale-Licata: 2-0

Sant’Agata-Locri: 0-0

Sancataldese-San Luca: 1-0

Lamezia-Vibonese: 0-1

La classifica

Catania 75 (Promosso di Lega Pro)

Locri 53

Sant’Agata 50

Trapani 43

Lamezia 42

Licata 41

Sancataldese 41

Vibonese 38

Santa Maria Cilento 36

Canicattì 34

San Luca 32

Acireale 31

Castrovillari 31

Ragusa 31

Aversa 28

Paternò 28

Cittanova 24

Mariglianese

Salva