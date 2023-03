La salute all’attenzione dell’Unitre di Modica

Organizzato dalla locale sede dell’Unitre si è svolto a Modica, presso i locali della Fondazione Grimaldi, l’incontro sul tema “La salute Mentale. Scenari e prospettive”. Relatrice la dssa Alessandra Barone, sociologa dell’Asp. I lavori sono stati introdotti dal presidente Enzo Cavallo che, dopo aver riferito sull’attività dell’Unitre ha fatto presente che, quello in esane, è stato il primo degli appuntamenti che l’associazione vuole mettere a disposizione dei soci, e non solo, per l’approfondimento di argomenti aventi per oggetto la salute.

Intervenendo, la d.ssa Barone con la sua relazione, oltre a presentare il Servizio di Salute Mentale dell’ASP, nella sua organizzazione strutturale e pluridisciplinare, ha analizzato il concetto di Salute Mentale mostrando i dati statistici sulla diffusione della patologia in Europa, in Italia e nel distretto n.45, comprendente i comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. Sono stati poi analizzati gli scenari della postmodernità: il soggettivismo superficiale della società liquida, la rivoluzione culturale della digitalizzazione e i cambiamenti sociodemografici in atto oggi. Per ogni scenario sono stati evidenziati gli effetti sull’individuo, attraverso l’analisi di alcuni indicatori sociali e sono stati presentati i paradossi e le prospettive future di questo processo evolutivo. Sono state poi analizzate le 3 dimensioni del processo di invecchiamento di ogni individuo, dal punto di vista del rapporto con il sé, della relazione con gli altri e del rapporto con il mondo che ci circonda. Per ogni dimensione sono stati sottolineati i rischi di disagio e di malessere e sono state suggerite le strategie per superare le difficoltà e per mantenere un sano equilibrio mentale nella terza età. La relazione ha evidenziato infine il ruolo della società civile nello sviluppo di una vera cultura dell’invecchiamento e il ruolo di propulsione delle associazioni nella coprogettazione di un Welfare specifico per i bisogni della popolazione anziana. La relazione, alquanto interessante, ha richiamato l’attenzione dei partecipanti coi quali la dssa Barone si è intrattenuta per rispondere alle domande poste dai presenti.

A conclusione è stata data comunicazione che per il prossimo 23 marzo, alle 17,30, l’Unitre ha programmato, presso la Fondazione Grimaldi, l’incontro sul tema “Il Benessere nella Terza Età”, relatore il dr. Giorgio Garofalo, psichiatra dell’Asp.

