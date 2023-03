Calcio. Un Frigintini al gran completo ospita il Vittoria

La terz’ultima giornata del campionato regionale di Promozione per il tecnico del Frigintini calcio Città di Modica una piacevole novità. Per la prima volta dall’inizio del campionato, infatti, l’allenatore dei rossoblù Samuele Buoncompagni potrà contare su tutti i componenti la rosa dei titolari, con la sola eccezione di Simone Iozzia. Questi dopo avere disputato gli ultimi sei turni di campionato in diffida, nell’ultima gara -quella vittoriosa ad Avola- è incappato nell’ammonizione ed è scattata la squalifica. Una perdita importante, ma con la possibilità di poterlo sostituire nell’impegnativa gara casalinga contro il Vittoria impegnati a mantenere la terza posizione che consentirebbe ai biancorossi di affrontare il primo spareggio play off sul proprio terreno di gioco. I rossoblù, ovviamente, non sono a guardare la posizione altrui e intendono disputare le ultime tre gare come se fossero altrettanti spareggi considerato che la salvezza non è stata conquistata ancora matematicamente. Ecco perché la gara in programma al Vincenzo Barone -domenica 19 marzo con inizio alle ore 15:00- assume il valore di scontro particolarmente interessante con entrambe le squadre che tenteranno di conquistare l’intera posta in palio. Il pronostico allo stato attuale -e per la posizione in classifica- sembrerebbe favorire gli ospiti, ma il Frigintini visto nelle ultime due gare ha tutte le intenzioni di giocarsi il match a viso aperto nella consapevolezza che la classifica non dà l’esatto valore per il potenziale tecnico della squadra affidata a Samuele Buoncompagni. L’allenatore rossoblù dopo le ultime due vittorie è sembrato anche lui rigenerato e nel corso degli allenamenti dell’ultima settimana non ha inteso mettere pressione sui suoi ragazzi, ma li ha semplicemente esortati ad un comportamento di massima concentrazione nel corso della gara. Il resto è affidato ai finalizzatori nella speranza che si rivelino più concreti nelle conclusioni (vero Kevin Sangiorgio?), che sono stati una costante nel corso della stagione. La seduta di rifinitura non ha evidenziato negatività e quindi i convocati per la gara contro il Vittoria sono i soliti delle ultime gare con il recupero di quelli che sono stati assenti per vari motivi. Venti sanno inseriti in distinta gli altri andranno in tribuna. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato e i tifosi dovrebbero fare la loro parte.

Ecco i convocati: Caruso, Ruffino, Pisana, Monopoli, Di Martino, Fusca, Pianese, Ruscica, Assenza, Sangiorgio, Celestre, Buscema, Calabrese, Caccamo, Tumino, Sella, Noukri, Giurdanella, Colombo, Blando, Yusypenko, Gugliotta, Giurdanella.

La terna designata per arbitrare il confronto:

Arbitro: Giuseppe Russo della Sezione Aia di Acireale. Gli Assistenti: Gabrielbattista Castelletti (Caltanissetta), Rosario Blanco (Acireale)

