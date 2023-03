“D’Alcontres”, Modica. “Fare rete con i giovani… per rinnovare la socialità”

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, che opera nel settore della formazione e della ricerca sociale, sta realizzando nel territorio ibleo un progetto di ricerca scientifica e intervento, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dal titolo “Fare rete con i giovani… per rinnovare la socialità”.

La pandemia da Covid-19 ha cambiato profondamente la società e, oltre alle evidenti difficoltà di natura sanitaria ed economica, ha dato vita a complesse problematiche di natura sociale e relazionale. In questo contesto si inserisce anzitutto la ricerca, la cui finalità è quella di indagare l’impatto della pandemia da Covid -19 sulle fasce giovanili (13-18 anni) del comprensorio di Modica.

Un progetto di ricerca ambizioso e non banale, che mira a fotografare il disagio giovanile esploso in seguito all’emergenza sanitaria. L’indagine sociale si pone diversi obiettivi il cui scopo finale è quello di fornire ai destinatari un supporto qualificato e strumenti operativi di ben-essere. Saranno infatti quattro le linee di intervento: un’iniziale rilevazione delle problematiche, a cui seguono laboratori di socialità per i giovani, gruppi di auto-mutuo aiuto per i genitori e workshop formativi per docenti ed educatori.

La ricerca, di particolare spessore sia scientifico che sociale, sarà portata avanti da un team di esperti, uomini e donne che hanno a cuore il ben-essere dei giovani. In campo un team di esperti che coinvolge 5 assistenti sociali, 3 psicologi, 2 comunicatori e 1 coordinatore, con il supporto di docenti di 4 scuole, responsabili di 2 gruppi sociali (Crisci Ranni e Scout) e 2 Parrocchie.

La prima fase del progetto, attualmente in corso, dopo la firma del protocollo di intesa, prevede la realizzazione delle prime due azioni. Partner attivi della ricerca saranno gli Istituti d’Istruzione Superiore di Modica e Ragusa, in particolare: IISS “Galilei – Campailla” di Modica, IPS “Principi Grimaldi” di Modica, IISS “Verga” di Modica, LS “Fermi” di Ragusa. A questi si aggiungono anche le realtà ecclesiali di Modica, come la Parrocchia Sant’Anna di Modica, l’Unità Pastorale San Giovanni Evangelista – San Teodoro di Modica, e i gruppi socio-educativi quali il Gruppo Scout Agesci Modica 1 e il Cantiere educativo Crisci Ranni di Modica.

Nel corso delle attività saranno somministrati più di 150 questionari, registrate ed elaborate oltre 50 interviste, e infine è prevista la realizzazione di 10 workshop con ragazzi, genitori, docenti ed educatori. I risultati della ricerca sociale e dei lavori di gruppo verranno restituiti sia ai destinatari che alla cittadinanza in un convegno conclusivo a giugno 2023.

Gian Piero Saladino, Direttore della Scuola sottolinea: “si tratta di un’opportunità – che, per la prima volta, il Ministero all’Istruzione ha dato alla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” – di operare direttamente sui bisogni dell’utenza finale, riconoscendo la competenza ad agire non solo per la formazione iniziale e permanente degli assistenti sociali, ma anche per la ricerca sociale “sul campo” e per i conseguenti interventi di prevenzione e cura del disagio sociale. La Scuola per Assistenti Sociali di Modica, inoltre, è una delle tre scuole in tutta Italia prescelte a livello nazionale per la realizzazione di questo tipo di progetti, frutto della sinergia tra i collaboratori esperti in progettazione di cui si avvale la Scuola”.

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, riconosciuta dalla Regione Siciliana e convenzionata con l’Università degli Studi di Messina, opera nel settore della formazione degli Assistenti Sociali e della Ricerca sociale dal 1969, anno della sua fondazione. Negli anni, la Scuola ha portato avanti il Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, quale sede distaccata del suddetto Ateneo, insieme a numerosi Corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale e Seminari formativi per operatori sociali di tutto il Sud-Est della Sicilia, con il contributo della Regione Siciliana e del Comune di Modica e in collaborazione con Enti di Terzo Settore, Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e altri Ordini Professionali.

