A Ragusa la 162^ “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”

Si è svolta stamane in Piazza San Giovanni a Ragusa, la 162° cerimonia celebrativa in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”. Alla presenza di uno schieramento interforze costituito da rappresentanti della Marina Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, è stata eseguita l’Alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno di Mameli a cui è seguita la deposizione di una corona di alloro al monumento in onore ai Caduti, da parte del Prefetto, accompagnato dal Comandante di Presidio e dal Sindaco del Comune di Ragusa.

La lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e a seguire la benedizione del Monumento dei Caduti ha concluso la breve e toccante cerimonia.

