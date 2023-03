Maria Monisteri è candidata a sindaco di Modica

La notizia è ancora ufficiosa ma sarà ufficializzata in questi giorni. Sarà Maria Monisteri la terza candidata a sindaco di Modica. La notizia era già nell’aria ma ora è confermata anche se giovedì si terrà una conferenza stampa. Da fonti attendibli dovrebbero essere tre almeno le liste a sostegno, “Maria Monisteri sindaco”, “Democrazia Cristiana Nuova” e “Modica 2023”, anche se non se ne esclude una quarta. Che il ballottaggio tra Monisteri e Giorgio Linguanti fosse tendente verso la prima lo si era compreso lunedì quando per un paio d’ore sul profilo Facebook dell’ex assessore alla Cultura la sua foto era stata sostituita da logo del Comune di Modica.

Come si diceva, allo stato sono tre i candidati alla massima carica cittadina, l’indipendente Nino Gerratana, la capogruppo consiliare del Partito Democratico, Ivana Castello, sostenuta anche da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, e, appunto, Maria Monisteri del Gruppo Abbate.

Salva