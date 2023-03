A Vittoria incendio in un’azienda e ei pressi del cimitero

Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco è intervenuta in prossimità del cimitero di Vittoria per un incendio che produceva fumo acre e nero.

Le squadre hanno operato fino alle tre del mattino per eliminare la produzione di fumo e spegnere le fiamme in un’area privata nella quale vi erano rifiuti di ogni genere.

Stamattina la squadra operativa è intervenuta per un incendio, invece, in un’ azienda che realizza imballaggi in cartone e legno.

L’incendio è stato rapidamente spento ed ha interessato alcune pedane di imballaggi in cartone.

