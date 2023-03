Appalti pubblici. Sabato incontro presso la Cna di Ragusa

La sala conferenze Cna “Pippo Tumino” ospiterà sabato un momento importante di confronto con ospiti d’eccezione. A partire dalle 10, infatti, nella sede della Cna territoriale di Ragusa, in via Psaumida 38, prenderà il via il convegno sul tema “Appalti pubblici: le reti autostradali e le nuove opportunità per il Sud Est. Ci sarà la presenza, per la prima volta in Sicilia da quando è stato eletto nel dicembre scorso, di Otello Gregorini, il neosegretario generale della Cna nazionale, che il giorno prima parteciperà anche a un convegno Cna a Siracusa. Interverranno, inoltre, l’on. Elena Pagana, assessore regionale al Territorio e ambiente, e Marco Capozi, responsabile Dpt relazioni istituzionali della Cna nazionale. I saluti istituzionali saranno a cura di Giuseppe Santocono, presidente territoriale della Cna di Ragusa, di Piero Giglione, segretario regionale Cna Sicilia, e di Giuseppe Cascone, vicepresidente della Cna nazionale. A moderare i lavori sarà Carmelo Caccamo, segretario territoriale Cna Ragusa. “E’ un evento straordinario – afferma il presidente Santocono – che ci permetterà, tra l’altro, di illustrare lo stato di fatto che riguarda molto da vicino le questioni infrastrutturali del nostro territorio, il tutto alla presenza di ospiti prestigiosi. Un’occasione da non perdere per il sistema produttivo del nostro territorio che avrà così l’opportunità di comprendere verso quale direzione ci stiamo muovendo”. Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario Caccamo: “Confrontarci su tematiche rilevanti con rappresentanti così autorevoli ci metterà nella condizione di dipanare la matassa di alcune problematiche che sono rimaste ancora irrisolte e rispetto a cui la nostra associazione di categoria intende contribuire a definire le soluzioni più adeguate”. Sono stati invitati a partecipare le amministrazioni comunali e i parlamentari nazionali e regionali del territorio ibleo.

