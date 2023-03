Garibaldi, Modica. Concerto lirico “Vissi d’arte, vissi d’amore”

Sarà un intenso omaggio alla vita e alla musica di Giacomo Puccini il prossimo appuntamento della stagione musicale al Teatro Garibaldi di Modica. Il concerto dal titolo “Vissi d’arte, vissi d’amore” vedrà sul palco domenica 19 marzo alle ore 18.30 gli artisti di fama mondiale il soprano Marianna Cappellani e il tenore Angelo Villari, accompagnati al pianoforte da Ninni Spina, e l’attore Bruno Torrisi. Il titolo del concerto coincide con il titolo di una celebre aria dell’opera lirica “Tosca”, e proprio come Tosca, la cui vita era dedita all’arte e all’amore, così attraverso l’esecuzione di famose arie composte dal genio Giacono Puccini, operista tra i più rappresentativi della storia musicale di tutti i tempi, e i testi scritti a quattro mani dall’attore Bruno Torrisi e Riccardo Viagrande, importante autore e storico di musica lirica, gli spettatori potranno esplorare vita e amori di Puccini. Un maestro nella capacità di caratterizzare i personaggi e il dramma, abile nel tradurre in canto e armonia le storie narrate, il compositore lucchese, definito l’erede di Verdi, ha vissuto con passione ogni aspetto della sua vita, tra musica e collaborazioni, amori e scandali. È considerato l’ultimo grande compositore del melodramma italiano, tra le sue opere più famose, oltre alla già citata “Tosca”, si ricorda “Manon Lescaut”, “La bohème”, “Madama Butterfly” e l’incompiuta “Turandot”. I due artisti di fama internazionale, il soprano Marianna Cappellani e il tenore Angelo Villari, più volte ospiti delle rassegne organizzate dalla Fondazione Garibaldi, accompagnati al pianoforte da Ninni Spina, apprezzato musicista cameristico che vanta innumerevoli concerti e incisioni discografiche, eseguiranno celeberrimi duetti d’opera per una narrazione della vita del grande compositore che sarà raccontata attraverso il canto e la musica, ma anche attraverso le parole dell’attore Bruno Torrisi, noto al grande pubblico anche per il ruolo dell’ispettore Licata in “Squadra antimafia – Palermo oggi”, la seguitissima serie televisiva. “È una grande emozione poter ospitare nuovamente sul palco del Teatro Garibaldi il soprano Marianna Cappellani e il tenore Angelo Villari – dichiara il sovrintendente Tonino Cannata – e insieme a loro anche il pianista Ninni Spina e l’attore Bruno Torrisi, molto apprezzati da pubblico e critica. Gli spettatori potranno assistere ad uno spettacolo molto intenso e di altissima qualità, una serata dedicata alla figura eccezionale di Giacomo Puccini da parte di artisti straordinari che, attraverso le loro arti, gli renderanno un emozionante omaggio”.

