Amministrative Acate, Fidone: “Aderisce al progetto l’associazione Mare Dodici”

Continua a crescere il progetto amministrativo di Gianfranco Fidone, candidato a sindaco di Acate. Nella serata di ieri Fidone ha incontrato l’associazione politico culturale “Mare Dodici” che ha deciso di aderire al progetto “Acate, punto a capo”.

Nel corso dell’incontro Fidone ha annunciato che Marina di Acate sarà al centro dell’agenda di governo.

“Il nostro progetto raccoglie consensi e adesioni quotidianamente – dice il candidato a sindaco – e ringrazio l’associazione “Mare Dodici” e tutti i suoi componenti sia per il sostegno sia per il confronto su temi importantissimi per i prossimi cinque anni. Io vorrò essere il sindaco di Acate e di Marina di Acate, perché non è più accettabile dimenticare una parte viva ed essenziale del nostro territorio. Ci sarà una delega specifica per Marina di Acate e abbiamo già una progettualità chiara per migliorarne la vivibilità e l’attrattività. L’associazione mi ha sottoposto una serie di punti che saranno parte integrante del nostro programma per far rinascere Marina di Acate”.

Il presidente dell’associazione “Mare Dodici” Giovanni Morreale ha aggiunto: “Abbiamo scelto di sostenere il progetto di Gianfranco Fidone perché ha dimostrato di avere un progetto chiaro per Marina di Acate. Il nostro nome è già un programma: Mare 12 vuol rappresentare un’idea, mare e Marina di Acate per 12 mesi ogni anno. Oggi Marina di Acate conta circa 4000 residenti distribuiti nel territorio, soprattutto stranieri, e la comunità si deve far carico di integrarli in tutti i modi possibili”.

“Per queste ragioni crediamo che gli amministratori dovranno occuparsi di Marina di Acate 12 mesi l’anno, partendo dall’accessibilità delle spiagge in primavera e consentendo una adeguata vivibilità per tutto l’anno solare. Vivibilità vuol dire anche più sicurezza, trasporto pubblico, presidi sanitari e contrasto a discariche e fumarole”, ha concluso Morreale.

